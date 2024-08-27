Sezona ikide iki ile başlayan İstanbulspor ve haftaya 3 puanla giren Şanlıurfaspor, İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Etkili bir oyun ortaya koyan İstanbulspor 14.dakikada Okan Erdoğan, 23.dakikada ise Emir Kaan Gültekin’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Şanlıurfaspor’un farkı azaltma, İstanbulspor’un ise artırma çabaları vardı. 90+6’da Diarra ile bir gol daha bulan sarı-siyahlı ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından üçtü üç yapan İstanbulspor averajla liderlik koltuğuna otururken, Şanlıurfaspor 3 puanda kaldı.