EN AZ PUANI 2020-2021’DE ALDI

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, ilk 3 haftalar itibariyle en az puanı 2020-2021 Sezonunda aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında 3-1’lik Manisa FK yenilgisiyle başladığı sezonun ikinci maçında Kocaelispor’a deplasmanda 3-0 kaybederken, üçüncü maçında sahasında Afyonspor’la 1-1 berabere kalarak 1 puan alabildi.

BU SEZON 2 PUAN

2020-2021 Sezonundaki 1 puan, Ahlatcı Çorum FK’nın ilk 3 haftalardaki en kötü performansı olarak kayıtlara geçerken, bu sezonki tablo da kayıtlardaki yerini aldı. Kırmızı-siyahlılar, İstanbul’da aldıkları 3-0’lık Ümraniyespor yenilgisiyle başladıkları sezonun ikinci maçında, sahalarında Fatih Karagümrük’le 2-2, en son Balıkesir deplasmanında Bandırmaspor’la da golsüz berabere kaldılar. Çorum temsilcisinin aldığı 2 puan, kulüp tarihinin profesyonel liglerde ilk 3 haftalardaki en kötü ikinci performansı oldu.

REKOR 7 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, en çok puanı ise 2.Lig’de şampiyon olup 1.Lig’e yükseldiği 2022-2023 Sezonunda topladı. Kırmızı-siyahlı ekip Şanlıurfa deplasmanında aldığı 0-0’lık beraberlikle başladığı sezonun ikinci maçında konuk ettiği Somaspor’u 2-0 geçerken, üçüncü karşılaşmasında ise deplasmanda Nazilli Belediyespor’u 2 mağlup etti. 3 maçta alınan 7 puan, ilk haftalardaki en yüksek puan olarak kulüp tarihine geçti.

Hiç 3’te 3 yapamayan Ahlatcı Çorum FK, 2012-2013 sezonunda 3, 2013-2014 sezonunda 4, 2014-2015 sezonunda 4, 2015-2016 sezonunda 3, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 5, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında 6’şar, 2021-2022 sezonunda 5, 2023-2024 sezonunda ise 6 puan topladı.