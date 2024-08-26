Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 3.hafta maçında konuk olduğu Bandırmaspor’la 0-0 berabere kalarak sezonun ilk deplasman puanını alırken, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın sosyal medya yaptığı bir yorumda kullandığı ifadelerle bir yerlere mesaj gönderdi.

NEREDEN GELDİĞİMİZİ VE NEREYİ

HEDEFLEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ

“Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu. O yüzden şahıslar takımın üstünde olamaz” diyen Oğuzhan Yalçın, “Nereden geldiğimizi ve nereyi hedeflediğimizi biliyoruz.

Biz memleket için mücadele veriyoruz. Geçmişini unutan geleceğini bulamaz.

HERKES GİDER ÇORUMSPOR KALIR

Sahada mücadele eden oyuncularımıza, teknik ekibimize, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes gider Çorumspor kalır. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu. O yüzden şahıslar takımın üstünde olamaz. Armaya sahip çıkalım.

Bizler bütün zorlukları, sıkıntıları görmüş insanlarız, hem spor anlamında, hem şehir anlamında” ifadelerini kullandı.

Bandırma’ya da gitmeyen Başkan Oğuzhan Yalçın’ın kime veya kimlere mesaj verdiği merak konusu oldu.