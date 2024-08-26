Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bandırmaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 3.hafta karşılaşmasından sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen sezonki takım hüviyetine bürünmeye başladıklarını gördükleri bir maç onadıklarını söyledi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel gibi rüzgârın iki takımı da olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Serkan Özbalta, beraberliğin iyi sonuç olduğunu ifade etti.

Sezona iyi başlayamadıklarını yineleyen Serkan Özbalta, “Geçen seneye dönük enerjimizi, oyun planımızı ve gücümüzü tekrar yansıtmaya başladığımızı gördüğümüz bir haftaydı ki, bu haftada onu devam ettirmek istedik.

MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Stadın konumundan dolayı rüzgâr oyunu biraz farklı oynatabiliyor. İyi bir mücadele oldu, ilk yarıda oyun anlamında daha iyiydik. Son bölümde güzel çıkışlar da yaptık. Maçın hakkı açısından baktığımızda beraberlik iki takım için de bu hava şartlarında yeterli bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz.

Oyuncularımı vermiş oldukları mücadelen dolayı kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Özbalta, tüm taraftarları 31 Ağustos Cumartesi günü, Sakaryaspor’la oynayacakları maçta Çorum Şehir Stadyumu’nun tribünlerini doldurmaya davet etti.

PUAN PUANDIR

Özbalta, kulüpten yapılan açıklamasında ise; “Lig de ikide iki yapmış, bazı oyun kurguları oturmuş bir takıma karşı, sert bir maçın bizi beklediğini biliyorduk.

Rakibin bu motivasyonun yanında iç sahadaki dezavantajlı duruma alışkın olmaları bizim aleyhimize oldu.

İlk yarı iyi oyun ve yakaladığımız fırsatlar oldu. İkinci yarı rüzgârlı hava koşullarında nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa öyle mücadele eden bir oyuncu grubumuz vardı sahada. Gerçek anlamda oyunu oynayamadığımız durumlarda büyük karakter gösterdiler.

Tüm koşullara rağmen ikinci yarıda da çok net yakaladığımız pozisyonlar var. Bu lig de puan puandır. Yukarıya doğru ivmelenen bir gelişimimiz var.

Bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.