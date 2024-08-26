Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgârın iki takımı da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

İkinci yarıda kazanmak için hamleler yaptıklarını ve pozisyon da bulduklarını ifade eden Gürsel, “Kazanabilirdik” dedi. İlk 3 maç sonunda 7 puana ulaştıklarını kaydeden Mustafa Gürsel, her geçen gün iyiye gittiklerini söyledi. Gürsel, açıklamasının devamında, “Oyunsal anlamda maça iyi başladık. Hava sıcak gibi görünüyordu ama değişik bir rüzgâr vardı. Bu yüzden iki takım da bir türlü oyun ritmini yakalayamadı. Rüzgâr oyunu etkilediğinde, çok zevkli bir oyun çıkmıyor ortaya.

İkinci yarıda kazanmak için değişiklikler yaptık, pozisyon da bulduk. Kazanabilirdik de ama berabere bitti maç.

Lig uzun bir maraton. 3 haftada 7 puan topladık. Her hafta daha iyiye giden, gelişmeye çalışan bir takımız. Yeni oynayan çok oyuncumuz var. Tabii, bu oyunumuzu yukarıya çekmemiz lazım. Yukarı çektikçe bu da oyuna ve sonuca yansıyacaktır.

Günden güne daha iyiye gidiyoruz. Bundan sonraki amacımız hep dediğim gibi, oyunu yukarıya çekip iyi neticeler almak. Çorum FK takımına da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.