İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan hakkında yeni gelişme yaşandı.

Pazar günü gözaltına alınan Sayhan, bugün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sayhan, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sayhan, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma" suçundan tutuklandı. Sayhan'ın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda delil niteliğinde belge ele geçirilmişti.

ASSAN GROUP'A KAYYUM ATANDI; ŞİRKET SAHİBİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, Öner ile Okumuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından gözaltına alındıkları kaydedildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun(TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi.

SELAHATTİN YILMAZ SUÇ ÖRGÜTÜ

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia edilmişti.

Yapılan operasyonlar sonucu Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında 10 şüpheli tutuklanmıştı.