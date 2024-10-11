Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, kitlesel basın açıklaması yaparak saldırıyı bir kez daha lanetlerken, saldırının arkasındaki gerçek faillerin adalet önünde hesap verene kadar mücadele edileceği kararlılığını da bir kez daha vurguladılar.

“Barış için gittik katledildik”, “Ankara katliamını unutturmayacağız” yazılı pankartlar açan Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi”, “Yaşasın barış mücadelemiz” şeklinde sloganlar attı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma tarafından yapılan açıklamada, emek, barış, demokrasi güçleri tarafından “barış ve adalet” özlemiyle 10 Ekim 2015’te düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”ne yapılan saldırıda 103 yurttaşın yaşamını yitirdiği, 500’e yakın yurttaşın ise yaralandığını belirtildi.

“TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK KATLİAMI”

Dokuz yıl önce binlerce yurttaşın Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine katılmak için ülkenin dört bir yanından yola çıkarak Ankara Garı önünde buluştuğunu kaydeden Sırma, “Tek bir amaçları vardı. O da 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ülkeye egemen hale getirilmeye çalışılan şiddet ve korku iklimine karşı barışı, demokrasiyi ve emeğin haklarını savunmaktı. Ancak saat 10’u 4 geçe birbiri ardına patlayan iki bomba gözlerindeki gülümsemeyi, dillerindeki barış türkülerini hedef aldı.

IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırı ile bağrımıza adeta onlarca kara saplı bıçak saplandı.

103 canımız aramızdan koparılırken yüzlerce insanımız fiziksel, yüzbinlerce insanımız ruhsal olarak yaralandı. Gar katliamı, Türkiye tarihinin en büyük katliamı olarak kapkara bir sayfa olarak tarihimize geçti” dedi.



“GAR KATLİAMI DAVASI BİZLER İÇİN HENÜZ BİTMEDİ”

Katliamın ardından başlayan dava sürecinde birilerinin o karanlık sayfa hiç aydınlatılmasın diye elinden geleni yaptığını ve halen de yapmaya devam ettiğini belirten Sırma, “Ama dava süreci acılı ailelerimizin, avukatlarımızın ısrarlı çabaları ile tüm dünya kamuoyunun gündemine girdi.

10 Ekim Davası tutuklu sanıklar yönünden 9 kişi hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilerek karara bağlandı. Ana dosyadan ayrılan firari sanıkların yargılandığı dosya Türkiye'nin ilk ve tek insanlık suçu yargılaması olarak tarihe geçti.

1 Temmuz 2024’te görülen duruşmada ise ülkede yaşanan en büyük katliama ilişkin ikinci kez karar verildi. Ne yazık ki mahkeme “İnsanlığa karşı suç işlenmiştir’ diyemedi. Dosyayı IŞİD’i aklayarak kapatmak istedi.

Buradan tekrar altını çiziyoruz. Bu dava bizler için bitmemiştir. Katliamın sadece maşası olanlara, tetikçilere ceza verilmesi yeterli değildir. Bizler en başından beri katliamın arka planın aydınlatılmasını, katliamın gerçek sorumluların yargılanmasını istiyoruz.

Mahkeme tutanakları tarihe yazılan gerçeklerin üstünü örtemez. 9 yıldır milyonların gözünün önünde yaşanan gerçekleri unutmadık, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kitlesel basın açıklamasına Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin temsilcilerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP İl Başkan Yardımcısı Garip Özgür, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın, SOL Parti Merkez İlçe Arif Başaran, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör, 10 Ekim mağdurlarının Avukatı Ahmet Özdel, KESK’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.