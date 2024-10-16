Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Spor Kulübü Başkanı İsmail Yağbat ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak'ın da hazır bulunduğu ziyaretin, Amatör Spor Haftası münasebetiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın, Çorum'u spor kenti haline getirme yolunda yaptıkları spor yatırımları ile ilgili konuştuğu, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı'nın da Belediye ile işbirliği içerisinde birçok etkinliğe imza attıklarını belirtip, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Aşgın'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Editör: HABER MERKEZİ