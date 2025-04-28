Köy yaylasında gerçekleştirilen duaya ilgi yüksek oldu. Gerçekleştirilen duaya Gelecek Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi Etik Kurul Üyesi Gökhan Külcü, Gelecek Partisi PYKY Üyesi Nimet Bolluk Kalınsaz, Gelecek Partisi İl Başkan Vekili Fatih Softa, Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, İl Genel Meclisi Üyesi Duran Baysa, Salih Kardaş, MHP İlçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan yağmur ve şükür duasının ardından duaya katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Editör: Haber Merkezi