Meteoroloji’den gelen son tahminlere göre, ülke genelinde aralıklı sağanaklar ve sert rüzgârlar etkisini sürdürecek. Birçok ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyuran MGM, sıcaklıklarda da ciddi düşüşlerin yaşanacağını kaydetti. Uzmanlar, ani hava değişimlerine karşı uyarıyor.

ÇORUM'DA YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Çorum'da bugün, yarın ve çarşamba günü yağış görülmezken, parçalı bulutlu hava 1 Mayıs Perşembe günü yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

Sıcaklıkların 16-19 derece arasında seyrettiği Çorum'da hafta sonu da gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.