Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 34.hafta maçında, Pazar günü düşme hattındaki Manisa FK’yı konuk edecek. Karşılaşma iki takım açısından da son derece büyük önem taşıyor.

Pendikpor ve Esenler’den sonra hafta içerisinde de Erzurumspor’la berabere kalarak son 3 haftada 6 puan kaybeden ve bunun neticesinde averajla da olsa play-off potasının dışında kalıp 11.sıraya kadar gerileyen Ahlatcı Çorum FK, ligde kalma yolunda şiddetle puana ihtiyacı olan Manisa FK karşısında kazanıp hem galibiyet özlemine son vermek, hem de üst üste çıkacağı iki deplasman maçı öncesinde play-off umutlarını güçlü şekilde sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-siyahlı takımda sarı kart cezalısı olan Erkan Kaş ve Atakan Akkaynak forma giyemeyecek.

Düşme hattında yer alan ve işi her geçen hafta daha da zorlaşmaya başlayan Manisa FK cephesinde ise hesaplar puan üzerine yapılmış durumda. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Yusuf Talum forma giyemeyecek.

48 puanlı 11.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 38 puanlı 17.sıradaki Manisa FK arasında, Pazar günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Coşkunses’in yardımcılıklarını Adana bölgesinden Ferhat Çalar ile Gaziantep bölgesinden Rıdvan Çevik yapacak. Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş ise kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.