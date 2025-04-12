Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 34’üncü hafta maçında konuk edeceği Manisa FK ile tarihinde 6’ncı kez karşılaşacak. İki takım arasındaki son 2 maçı Çorum temsilcisi kazandı.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Manisa temsilcisi ile tamamı ligde olmak üzere bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Ahlatcı Çorum FK, 2’sini Manisa FK kazanırken, 1 karşılaşma berabere bitti. Ahlatcı Çorum FK’nın 8 golüne Manisa ekibi 9 golle cevap verdi.

İki takım Çorum’da 2 kez karşılaşırken, taraflar 1’er galibiyet aldı.

Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK ilk kez 2020-2021 Sezonunda, 2.Lig’de rakip oldu. İlk yarıda Çorum’da 3-1 kazanan Manisa FK, evinde de 1-0’lık skorla 3 puanın sahibi oldu.

2023-2024 sezonunda bu kez 1.Lig’de rakip olan iki takım arasında Manisa’da oynanan maç 2-2 biterken, Çorum’daki karşılaşmayı 4-3’lük skorla Ahlatcı Çorum FK kazandı.

Bu sezonun ilk yarısında Manisa’da oynanan maçı ise Burak Süleyman’ın golüyle Ahlatcı Çorum FK 1-0 kazandı.