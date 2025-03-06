Köy Cemevinde Dede Abidin Bektaş’ın postişliğinde , Aşık İsmet Yılmaz’ın deyiş ve duaz imamları ile Abdal Musa birlik Cem’i ni Arpalık Köy Muhtarlığı ve Derneği yönetim kurulu üyelerinin öncülüğünde gerçekleştirildi.

Köy halkının katılımı ile gerçekleştirilen Abdal Musa Birlik Cem’inde Dede Abidin Bektaş’ın duaları eşliğinde kesilen kurban katılımcılara ikram edildi. Semahların dönüldüğü gecede duazimamlar ve deyişler Aşık İsmet Yılmaz’ın sesi ile eda edilirken dört makam kork kapı ritüelleri gerçekleştirildi.

Editör: HABER MERKEZİ