Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, 6 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/3 sayılı “İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu genelgeyle birlikte, Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun yeniden aktif hale getirildiğini ve psikolojik tacizin önlenmesine yönelik yeni politikaların belirlendiğini açıkladı.

Ali Doğan, “Mobbingin çalışma barışını ve çalışan motivasyonunu olumsuz etkileyen bir olgu olduğunu göz önünde bulundurarak, toplu sözleşme tekliflerimizde bu sorunu ele aldık ve Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun kurulması gerektiğini sürekli olarak gündeme getirdik. Bugün, bu mücadelenin kazanıma dönüştüğünü görmek bizler için büyük bir adım” ifadelerini kullandı.

Doğan, eğitim camiasının ve kamu çalışanlarının uzun süredir yaşadığı psikolojik tacizle mücadele konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, bu süreçte, toplu sözleşme masasında “Mobbing Kurulu kurulsun, içerisinde sendika temsilcisi yer alsın” teklifinin özellikle üzerinde durulduğunu kaydetti.

Yeniden teşekkül ettirilen Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu’nun önümüzdeki süreçte de birçok yeniliğe ihtiyaç duyacağını belirten Doğan, kurulun yerel düzeyde de faaliyete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Ali Doğan, bu gelişmelerin, kamu görevlilerinin çalışma ortamlarında karşılaştıkları mobbing sorununu köklü bir şekilde çözmeyi ve kalıcı çözümler sunmayı hedeflediğini söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ