İsmail Kakaç İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri aileleriyle birlikte Âşık Veysel, Nasreddin Hoca gibi kültürümüzde önemli yeri olan ustaların hayatlarını canlandırırken, türküler söyleyip hikâyeler anlattı.

Öğrencilerin aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmesi; öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişiminin de desteklenmesinin hedeflendiği proje kapsamında aileleriyle birlikte sahneye çıkan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

İsmail Kakaç İlkokulu Müdürlüğü, projede emeği geçen öğrencilere ve ailelerine, öğrencilerin ve ailelerin hazırlanmasında büyük emeği ve özverisi olan sınıf öğretmeni Özlem Yaşar’a teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ