Samsun, Amasya ve Sivas temsilcileri ile 2.Lig’e yükselme maçları oynayacak olan Çorum Arena Spor Kulübü bugün ilk maçında Samsun Volley Team ile karşılaştı. Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan Arena’nın sultanları ikinci seti de 25-17 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette rakibi karşısında üstünlüğü tamamen eline alan Çorum temsilcisi bu seti de 25-17 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Arena Spor Kulübü yarın ikinci maçını aynı salonda saat 18.00’de Amasya Şehzadeler Voleybol ile oynayacak.

Editör: RIFAT KARA