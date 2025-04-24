Ankaragücü ile Pazar günü deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Ahlatcı Çorum FK’nın bazı futbolcuları, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Kaptan Ferhat Yazgan, ikinci kaptan Zargo Toure, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Atakan Cangöz, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldiler. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular bol bol forma imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Etkinlikle ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugün her yer kırmızı-siyahtı. Futbolcularımızla Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda çocuklarla unutulmaz anlar yaşadık. Bu coşkuya ortak olmak bizim için çok değerliydi. Gelecek sizlerin elinde” ifadeleri kullanıldı.