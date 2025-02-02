Savunma Sanayi Başkanlığı, 2024 yılında savunma havacılık sektörlerinde ihracat rekoru kiran firmaları açıkladı. Listenin başında 1 milyar 831 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin gururu BAYKAR yer aldı.

İkinci sırada 750 milyon dolar ihracatla TUSAŞ, üçüncü sırada 644 milyon dolarla Asfat ve 610 milyon dolarla MKE dördüncü oldu. Sungurlu'da üretimine devam eden ilçenin gururu Arca Savunma ise 600 milyon dolarlık ihracatla beşinci sıraya yükseldi.

Arca Savunma firmasının son katıldığı fuarlarda yaptığı yeni sözleşmelerle önümüzdeki yıllarda ihracat sıralamasında daha üst sıralara çıkması bekleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ