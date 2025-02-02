Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Obruk Barajı, hidroelektrik santraliyle elektrik üretirken, çevredeki çok sayıda köyün de tarımsal üretim yapmasına olanak sağlıyor.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Obruk Barajı Gölü, doğal güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Çevresini saran çam ormanları sayesinde yeşil ve mavi tonların bir araya geldiği bölge, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor.

Yaklaşık 661 milyon metreküp su hacmine sahip baraj gölü, üzerini kaplayan sis bulutlarıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Editör: AA AJANS