Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı İmat Köyü’nde ikamet eden Arife Yılmaz (72), mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayboldu.

Uzun süre Yılmaz’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bilgeye Jandarma ve AFAD ve İHH2dan oluşan 50 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Sabah saatlerine kadar süren arama çalışmaları sonrası Yılmaz, ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

Arazinin engebeli olması nedeni ile sağlık ekiplerinin müdahale edemediği yaşlı kadın bölgeye sevk edilen hava ambulansı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Açık alana indirilen yaşlı kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardında helikopter ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Fuar alanına iniş yapan ambulanstaki yaralı sağlık ekiplerince alınarak hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Yılmaz’ın Kırmızı Gözlemde tedavisinin sürdüğü belirtildi.