Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni 2. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katındaki, L.G.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle apartmanı yoğun duman kaplarken, diğer dairelerde bulunan vatandaşlar itfaiye merdiveni marifetiyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 7 kişiden 3'ü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.