Alınan bilgiye göre Koyunbaba Mahallesi Kaleli Hoca Sokak’ta bulunan ve depo olarak kullanılan Ahmet A.’ya ait metruk binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.