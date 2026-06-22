Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Sungurlu karayolu Eskiyapar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 06 BDP 928 plakalı otomobil ile Ş.S. yönetimindeki 06 AY 4249 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Ş.S. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı