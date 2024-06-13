Edinilen bilgilere göre yangın, Yeşilçatma Mahallesi Adnan Menderes Caddesi, Çataloğlu Apartmanın 2. katında bulunan Ş. K'nin kiracı olarak kaldığı dairede çıktı. Yangına ilk olarak mahalle esnafı hortumla su tutarak müdahale etti. İhbar üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri de yangın mahalline geldi. Osmancık Belediyesi İtfaiye birimine bağlı ekipler harekete geçti. Adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında apartman dairesinin bir bölümü tamamen yandı.



ESNAF HORTUMLAR İLE YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangına ilk müdahale eden mahalle sakinlerinden Baki Karakelle, "Yangın var dediler, aparmanın ikinci katındaki daireden dumanın tüttüğünü fark ettim. Hemen koşup işletmeciliğini yaptığım çay bahçesinin hortumuyla esnaf arkadaşlarımızla birlikte su tutarak ilk müdahaleyi yaptık. İtfaiye ekipleri gelince de ekiplere bıraktık" dedi.

Üst kattaki apartman dairelerinde zarar gördüğü yangın sonrasında olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.