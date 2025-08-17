Çorum'un Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı elektrik ekipleri, ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Kent Ormanı’nda önemli bir çalışmayı daha tamamladı.

Yapılan çalışma kapsamında, Kent Ormanı içerisindeki yürüyüş yollarına güneş enerjisiyle çalışan solar aydınlatma armatürleri yerleştirilerek bölge aydınlatıldı. Hem çevre dostu hem de enerji tasarruflu olan bu sistem sayesinde, özellikle akşam saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşların güvenliği artırılırken, doğal yaşamla uyumlu bir çözüm sunulmuş oldu. Solar aydınlatma armatürlerinin kullanılması, aynı zamanda belediyenin sürdürülebilir enerji politikalarıyla da örtüştü.

Belediye yetkilileri, Kent Ormanı’nda bu tür düzenlemelerin süreceğini belirterek, halkın daha konforlu ve güvenli bir şekilde doğayla iç içe vakit geçirmesini hedeflediklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi