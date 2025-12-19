Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından yapılan açıklamada, belediye personelinin sosyal ve ekonomik haklarını güçlendirmeye yönelik sözleşmenin karşılıklı anlayış ve uzlaşma çerçevesinde yenilendiği belirtildi. Sürece katkı sunan Türk Yerel Hizmet-Sen Çorum–Nevşehir Şube Başkanı Uğur Sağlamer, Sendika İl Temsilcisi Vedat Kayalı, kurum temsilcisi Nadir Öksüz ve sendika yöneticilerine teşekkür edildi.

Gelgör, yenilenen sözleşmenin memurlar için hayırlı olmasını dileyerek, çalışanların haklarını gözeten ve çalışma barışını güçlendiren uygulamalara önem verdiklerini ifade etti.

