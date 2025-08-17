Osmancık’ta 2024-2025 eğitim-öğretim yılında eğitime verdikleri destekten dolayı Osmancık Eczanesi sahibi Nuray Dündar ile İpek Mobilya sahibi Fadime Çıplak’ a teşekkür plaketi verildi.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, 2024-2025 eğitim- öğretim yılında eğitime verdiği desteklerden dolayı Osmancık Eczanesi sahibi Nuray Dündar ile İpek Mobilya sahibi Fadime Çıplak’ ı makamında kabul ederek, teşekkür plaketi takdim etti.

Eğitime verdiği destekten dolayı Nuray Dündar ve Fadime Çıplak’a teşekkür eden Makineci, desteklerinin bundan sonra devam etmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi