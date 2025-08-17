Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da ücretsiz ders kitabı dağıtım sürecini yerinde görmek ve çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nu ziyaret etti.

Salonda bu yıl okutulacak ders kitaplarının istiflenmesi ve planlı bir şekilde dağıtıma hazırlanması çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Kaymakam Duman’a incelemeleri sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de eşlik etti.

İnceleme sırasında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Duman, sürecin titizlikle yürütülmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Makineci, Osmancık’ın yanı sıra Kargı, Dodurga ve Oğuzlar ilçelerinin ders kitaplarının da Osmancık’tan dağıtıldığını ifade etti. Makineci, bu kapsamda yaklaşık 100 bin kitabın istiflenerek okullara ulaştırılacağını, böylece 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders saatinde öğrencilerin kitaplarının sıralarının üzerinde hazır olacağını söyledi.

Kitapların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak temin edildiğini hatırlatan İdris Makineci, bu uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Salonda parkelerin üzerine istiflenen kitaplar, okul bazında düzenleniyor. Her okul için ayrı alanlar belirlenerek, kitap setleri sınıf düzeyine ve derslere göre gruplandırılıyor. Bu sayede dağıtım sırasında karışıklık yaşanmasının önüne geçiliyor. İstifleme ve tasnif işlemlerinin tamamlanmasının ardından, belirlenen dağıtım planına göre kitaplar kamyon ve minibüslerle okullara ulaştırılacak. Sürecin, eğitim öğretim yılı başlamadan önce eksiksiz tamamlanması hedefleniyor.

DUMAN’DAN TEŞEKKÜR

İncelemelerinin ardından konuşan Kaymakam Furkan Duman, “Devletimizin öğrencilerimize ücretsiz kitap desteği, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çok değerli bir uygulama. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve görevli personelimiz süreci büyük bir özveriyle yürütüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Duman, kitapların zamanında ve eksiksiz bir şekilde öğrencilere ulaştırılmasının, eğitim yılına sorunsuz bir başlangıç yapılması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Muhabir: RIFAT KARA