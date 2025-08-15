İnşaat alanında yürütülen çalışmaları yakından takip eden Kaymakam Furkan Duman, yüklenici firma yetkililerinden projedeki son durum hakkında bilgi aldı. Yeni hizmet binasının, tamamlandığında ilçede güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve modern şartlarda sunulmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaymakam Furkan Duman, inşaat sürecinin planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Ziyaret sırasında bina yapısının teknik detayları, kullanım alanları ve tamamlanma süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının en kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi