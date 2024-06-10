CHP Osmancık İlçe Kadın Kolları olağan genel kurulu yapıldı. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar'ın da hazır bulunduğu toplantıda Gökmen yeniden İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Parti binasındaki kongrede Funda Gökmen başkanlığında ilçe yönetimi ve İl kongre delegeleri de belirlendi.

Buna göre; Funda Gökmen yeniden başkan seçilirken; yönetim kurulu üyeliklerine ise Zehra Uslu, Meryem Taş, Nurten Danacı, Sema Okutan, Cahide Şahin, Hatiçe Yağlı ve Gonca Doğan seçildi.

Yedek Üyeliklere ise Elif İbiş, Perihan Sağan, Seda Önder, Mariya Karın, Sevgi Güngör ve Satı Gürbüz getirildi.

İl Kadın Kolları Kongre Delegeleri ise Funda Gökmen, Sema Okutan, Nefise Karahan, Hatiçe Yağlı, Hülya Gökel, Hava Solak, Cahide Şahin, ,Dilek Şahin, Kadıncık Öztürk, Satı Gürbüz, Hava Kesenek, Seda Önder ,Perihan Doğan ve Gülnaz Eker'den oluştu.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ