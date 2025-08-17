Osmancık Belediyesi, olası yangın riskine karşı boş arsaları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar ve kuruyan otların oluşturduğu yangın riski, Osmancık’ta ciddi önlemleri beraberinde getirdi. Osmancık Belediyesi, özellikle ilçe merkezindeki boş arsaları yangın tehlikesine karşı temizlemeyi sürdürüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, evlere yakın konumda bulunan ve kuru otlarla kaplanan arsaları tek tek temizleyerek olası yangınların önüne geçmeyi hedefliyor.

Osmancık’ta son dönemde artan yangınlara karşı tedbirlerin artıran Osmancık Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan kuru otların sardığı boş arsaları temizlemeye devam edeceklerini açıkladı.

Muhabir: Haber Merkezi