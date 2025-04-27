Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı 36.hafta maçında 1-0 yenilerek play-off şansını iyice zora soktu.

Ankara’da, Eryaman Stadı’nda oynanan ve Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Alpaslan Şen’in yönettiği maçta iki takım da hedefleri doğrultusunda umutlarını taze tutmak adına galibiyet için mücadele etti. Ankaragücü, ilk yarının genelinde, saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak topa daha çok sahip oldu. Başkent ekibi önemli gol fırsatlarından yararlanamazken, 39.dakikada Ali Kaan’ın ceza sahası dışından şutunda top direğe çarpıp auta çıktı. 45+5.dakikada da Hayrullah’ın attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilince ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Ahlatcı Çorum FK ilk yarı boyunca hızlı ataklarla gol aradı ancak yakaladığı az sayıdaki fırsatlardan yararlanamadı.

İkinci yarıya 4 oyuncu değişikliği ile başlayan Ahlatcı Çorum FK, devreye hızlı bir giriş yaptı. 49.dakikada kazanılan penaltı vuruşunu 51.dakikada kullanan Thomas topu kaleci Görkem’e nişanlayınca Ahlatcı Çorum FK öne geçe fırsatından yararlanamadı.

İlk yarıya oranla daha atak oynayan Ahlatcı Çorum FK gole yakın taraf olarak dikkat çekerken, gol Ankaragücü’nden geldi. 76.dakikada, Miraç’ın asistinde Osuwu sert bir vuruşla topa ağlarla buluşturup takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan sürede Ahlatcı Çorum FK beraberlik golünü ararken, Ankaragücü farkı artırmaya çalıştı.

Temsilcisi 90.dakikada Landre ile net bir fırsattan yararlanamayınca karşılaşma Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK 51 puanda kalırken, Ankaragücü puanını 42’ye yükseltip ligde kalma yolunda çok kritik bir galibiyet aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 7: Soldan gelişen Ankaragücü atağında, Hayrullah ortaladı, penaltı noktasının sağından Rotariu dönerek vuruşunu yaptı, yandan aut.

DAKİKA 12: Sağdan gelişen Ankaragücü atağında, topla birlikte ceza sahasına giren Dalcio’nun çaprazdan vuruşunda top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 22: Ankaragücü atağında, Dalcio’nun ceza yayının sağından şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Hayrullah sol çaprazdan vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 22: Ahlatcı Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunda, soldan Eren ortaladı, altı pas çizgisinden Landre iyi bir kafa vuruşu yapamadı, yandan aut.

DAKİKA 33: Savunmasına yardıma gelen Ali Akman’la başlayan Ahlatcı Çorum FK atağında, sağdan atağı sürükleyen Geraldo’nun yerden altı pasa çıkarttığı topa Ferhat dokunamadı.

DAKİKA 39: Ankaragücü etkili geldi. Hayrullah’ın pasında Ali Kaan ceza yayının 3-4 metre gerisinden ve hafif sol çaprazından, sağ ayağı ile vurdu, top yan direğe çarpıp auta çıktı.

DAKİKA 44: Ankaragücü atağında, Osuwu ceza yayının gerisinden plase bir vuruşla kaleyi yokladı, top direğin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 45+5: GOL VAR’DAN DÖNDÜ: Ankaragücü golü buldu. Sağdan İsmail ortaladı, penaltı noktası ile altı pas arasında Osuwu kafayı vurdu, kaleci Hasan Hüseyin’den seken topu Hayrullah ağlara gönderdi. VAR incelemesinde, Osuwu’nun kafayı vurduğu anda Hayrullah’ın ofsayt pozisyonunda olduğu ortaya çıkınca gol iptal edildi.

DAKİKA 51: PENALTI KAÇTI: Ahlatcı Çorum FK penaltı kazandı. 49.dakikada gelişen atakta, altı pasın sol köşesinden Thomas’ın vuruşunda kaleci Görkem gole izin vermedi, korner. Soldan Suat’ın kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası civarına düşen topu Ankaragücü’nün deneyimli savunma oyuncusu Osman elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 51.dakikada Thomas’ın kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Görkem’de kaldı.

DAKİKA 65: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Soldan Atila’nın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Geraldo, kalesini terk eden Görkem’i de geçip dar açıdan vurdu, az farkla üstten aut.

DAKİKA 73: Ankaragücü atağında, Schulz ceza yayının solundan vurdu, kaleci Hasan Hüseyin direk dibinde topu kontrol etti.

DAKİKA 76: GOL! Ankaragücü golü buldu. Ceza yayının solundan Miraç’ın ortasında arka direkte topla buluşan Osuwu, altı pasın köşesinden çok sert bir vuruşla topu tavana astı: 0-1.

DAKİKA 90: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Orta alanda, sağ çaprazdan Kerem’in uzun gönderdiği topu Thomas kafayla çeri çevirdi, Landre altı pasla penaltı noktası arasındaki boşluktan çok sert vurdu, üstten aut.