Evinde rahatsızlanarak morarmaya başlayan 8 aylık Ayşenur Höçük, ailesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Solunum ve dolaşım rahatsızlığı yaşadığı belirlenen Ayşenur bebek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Durumu ciddiyetini koruyan bebek için hava ambulansı istendi.

Stadyum otoparkına iniş yapan ambulans helikopter, hazırlıkları tamamlanan Ayşenur bebeği alarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne havalandı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK