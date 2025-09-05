Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde mahalle sakinleri ve mülk sahipleriyle bir araya gelerek projeyle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlemişti.

Toplantı sonrası Hasan Paşa Sokaklar sakinleri kentsel dönüşüm projesinin hak sahiplerinin mağduriyetine sebep olduğunu dile getirmiş, çoğunluğu emekli ve orta-düşük gelirli olan daire sahiplerinin site aidatı külfetini kaldıramayacakları, Belediyenin verdiği üç yıllık inşaat süresinin yalnızca 18 ayında 4.500-TL gibi çok düşük kira yardımı alacağı, kalan 18 ayda kira ödeyeceği, bunun yanı sıra belediyeye 6 ayda bir TEFE TÜFE oranlarında artmak kaydıyla 10.000¬-15.000TL gibi tutarlarda 60 ay taksit ödemesi olacağı düşünüldüğünde yaşanacak mağduriyetin boyutlarının telafi edilemeyeceğini bildirmişti.

Hasan Paşa sakinleri bu gerekçelerle bugün parsel bazında çoğunluğu sağlayarak Çorum 6. Noter'in yolunu tuttu.

Projenin iptali için Noter'e dilekçe veren vatandaşlar, "Mağduriyetimizin giderilmesi için haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Belediyenin engellemelerine ve baskısına karşı direneceğiz." açıklamasında bulundu.