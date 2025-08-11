Amed Sportif Faliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Çorum FK maçının ardından, "Golü atamadığınız zaman rakip ister istemez üzerinize geliyor. Tabii bunda hakemin de çok büyük etkisi vardı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faliyetler, deplasmanda Çorum FK’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu. Maça istedikleri başladıklarını, ancak gol bulamadıklarını belirten Altıparmak, hakemin performansını beğenmediğini dile getirdi.

Gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini dile getiren Altıparmak, "Maçın ilk 20 dakikasında hem istediğimiz oyunu oynadık hem istediğimiz arkaları yaptık. Belki golü atmış olsaydık bundan çok farklı şeyler de olabilirdi. Sezonun ilk maçı olması, deplasmanda ligde şampiyonluğa oynayan rakibimize karşı aslında istediğimiz şeyleri yaptık. Golü atamadığınız zaman rakip ister istemez üzerinize geliyor. Tabii bunda hakemin de çok büyük etkisi vardı. Bizim adımıza çok kötü hakem performansı vardı. Çorum FK için iyi oldu, çünkü bütün kararlarını onların lehine verdi. Ama bu bir bahane değil. Girdiğiniz zaman atacaksınız. Çorum FK girdiği pozisyonları değerlendirdi. Bizim kırmızı kart gören oyuncumuzun yaptığı pozisyonun aynısını Eze beş kez yaptı, rakipten birçok kişi yaptı. Ama ne yazık ki onlara gereken cezai muidiler uygulanmadı. Çok kötü bir hakem performansı vardı. Sezonun ilk maçı mağlup olduk. Üzgünüz, gelen taraftarlarımızı galip olarak göndermek istiyorduk ama ligin ilk maçı. Lig devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Erzurumspor maçına hazırlanacağız. Çorum FK’ya da başarılar dilerim" dedi.

Muhabir: İHA AJANS