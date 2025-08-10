Arca Çorum FK, Süper Lig’e yükselme mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne galibiyetle başladı. Kırmızı-siyahlı takım, kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’i yenerek zorlu ve uzun maratona 3 puanla başladı.

15 bin seyirci kapasiteli Çorum Şehir Stadı’nda, yaklaşık 14 bin seyirci önünde oynanan maçta Arca Çorum FK’nın ilk 11’inde 8 yeni oyuncu yer alırken, geçen sezonki kadrodan sadece Ahmet Said, Erkan ve Ferhat sahadaydı.

Konuk takım maça etkili başlarken, ilk 10 dakikada iki önemli fırsattan yararlanamadı.

İlerleyen dakikalarda dengeyi sağlayan Arca Çorum FK hızlı hücumlarla etkili olurken, 33.dakikada Oğuz’un golüyle 1-0 öne geçti. Diyarbakır temsilcisi 45.dakikada Moreno ile beraberlik şansından yararlanamayınca ilk yarı Arca Çorum FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Amed Sportif Faaliyetler ilk yarıdaki 11’i ile çıkarken, Arca Çorum FK ise Kenan’ın yerine Pedrinho değişikliği ile başladı. Arca Çorum FK farkı artırmaya çalışırken, Amed Sportif Faaliyetler beraberlik golünü aradı.

Çorum temsilcisi ilk yarıda olduğu gibi yine hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışırken,

Diyarbakır temsilcisinin hücumdaki en etkili oyuncusu Moreno, 82.dakikada, Çorum FK’lı Attamah’la girdiği hava topu mücadelesi sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görünce konuk ekip kalan sürede 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

88.dakikada hızlı gelişen Arca Çorum FK atağında Atakan Akkaynak ceza sahası dışından topu ağlarla buluşturunca fark ikiye çıktı. Bu golle rahatlayan Arca Çorum FK sahadan 2-0 galip ayrılarak sezona süper bir başlangıç yaptı.

Muhabir: RIFAT KARA