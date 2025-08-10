Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki üçüncü sezonuna giren Arca Çorum FK, ilk maçına 10 Ağustos Pazar günü akşam çıkacak. Kırmızı-siyahlı takım, kendisi gibi Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek olan Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek.

Yaptığı flaş transferlerle şampiyonluğun en güçlü adaylarının başında gösterilen Arca Çorum FK, zorlu maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, yaklaşık 2 sezon aradan sonra takımın başına yeniden getirilen teknik direktör Tahsin Tam, tüm planları 3 puan üzerine yapıyor.

Kırmızı-siyahlı takımda geçen sezondan 1 maç cezası kalan kaleci Hasan Hüseyin Akınay Amed’e karşı da forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan kaleci İbrahim Sehic ve Geraldo’nun da oynamaları beklenmezken, Pedrinho’nun ilk 11’de olmasa bile kulübede yer alabileceği belirtiliyor.

Sezona “Süper Lig” parolasıyla giren Arca Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler arasında, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak zorlu maçı Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Faruk Turtay yönetecek. Saat 21.30’da başlayacak maçta Turtay’ın yardımcılıklarını ise Kocaeli bölgesinden Cem Özbay ile Muğla bölgesinden Ogün Kamacı yapacak. Ankara bölgesinden Burak Olcar ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.