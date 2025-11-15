Dernek yönetiminden yapılan açıklamada, bugüne kadar engelleri aşmak, farkındalık oluşturmak ve görme engelli bireylerin sesini daha güçlü duyurmak için gönüllü bir inançla çalışıldığı vurgulandı. “Birlikte yürüdük, birlikte başardık” ifadelerine yer verilen açıklamada, yeni döneme umutla ve heyecanla adım atılacağı belirtildi. Yönetim, görev süresi boyunca derneği daha güçlü, görünür ve faydalı bir yapıya kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, destek veren kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve tüm gönül dostlarına teşekkür etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, genel kurula katılımın derneğin birlik ve gücünün bir göstergesi olduğu vurgulanarak, “Ne kadar güçlü katılım olursa, derneğimizin sesi o kadar gür çıkar” denildi. Yeni dönemde dernek başkanlığına aday olmak isteyen üyelere her türlü kolaylığın sağlanacağı da belirtildi. Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi yönetimi, çağrısını “Birlikte daha güçlü, birlikte daha görünür bir gelecek için…” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi