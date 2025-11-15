AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, beraberinde Merkez İlçe Teşkilatı, İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Etkinlik kapsamında AK Parti teşkilat mensupları, Kızılay Kan Bağış Merkezi’nde bir araya gelerek gönüllü bağışçı oldular. “Bir Damla Kan, Bin Umut!” sloganıyla yapılan etkinlikte hem kan bağışının önemine dikkat çekildi hem de topluma örnek bir dayanışma mesajı verildi.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada kan bağışının bir insanlık görevi olduğuna vurgu yaptı. Alar, “Kan vermek bir cana umut olmaktır. Kızılay’ın yürüttüğü bu hayati göreve destek olmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Biz de teşkilat olarak bu farkındalığa katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Yakup Alar, tüm vatandaşları Kızılay’a destek olmaya çağırarak, “Unutmayalım, bugün bizim verdiğimiz bir damla kan, yarın bir başka insanın hayatını kurtarabilir. Herkesi Kızılay’a kan bağışında bulunarak bu iyilik zincirine katılmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK