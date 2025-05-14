Çorum FK’da 30 Haziran 2025 itibariyle sözleşmesi bitecek futbolculardan 6’sı ile yeniden anlaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Akkaynak ve Hasan Hüseyin Akınay’ın sözleşmeleri 31 Mayıs itibariyle, Amar Catıc, Atakan Cangöz, Atila Turan, Burak Süleyman, Erkan Kaş, Geraldo, Loick Landre, Mertcan Aşcı, Ozan Sol, Suat Kaya, Thomas Verheydt ve Zargo Toure’nin sözleşmeleri ise 30 Haziran 2025 itibariyle sona eriyor.

6 FUTBOLCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, sözleşmesi bitecek futbolculardan Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Erkan Kaş, Geraldo ve Toure ile harici harici sözleşme yaptıklarını söyledi.

ANLAŞILAN OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

Kaleci Hasan Hüseyin Akınay, biten sezonda Çorum FK formasıyla 36 resmi maçta 3.240 dakika süre alırken, 40 gol yedi.

Atakan Akkaynak, 38 resmi maçta 2.728 dakika sahada kaldı ve 3 gol atıp 6 asist yaptı.

25 resmi maçta 1.049 dakika süre alan Atakan Cangöz 1 asist yaparken, Erkan Kaş 37 maçta 3.081 dakika sahada kalıp 2 asist yaptı.

Geraldo, 28 maçta 2.074 dakika forma giyerken, 2 gol-5 asistlik performans sergiledi.

İkinci kaptan Zargo Toure ise 33 karşılaşmada 2.890 dakika forma giydi. Senegalli stoper bu maçlarda 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Yeni sezon hedefi doğrultusunda gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.