Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Geleneksel Türk Okçuluk Grup Birinciliği 9-11 Mayıs tarihleri arasında Tokat’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin madalya mücadelesi verdiği grup birinciliğinde Çorum Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Erva Yoldaş küçükler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, Çorum Özel Pınar Koleji öğrencilerinden Ali Emre Tiryaki ise B genç kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan takımlar sıralamasında ise Özel Pınar Koleji grup ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Çorum Özel Pınar Koleji ve dereceye giren 2 öğrenci 10-11 Haziran tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.