19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Laser-Run “Koşu-Atış” Türkiye Sıralaması Yarışmaları Çorum’da yapılacak.

19 Mayıs Pazartesi günü, Kent Park’ta düzenlenecek ve yarışmalar saat 11.00’de başlayacak. Çorum’da ilk kez düzenlenecek organizasyonda, yurt genelinden U9, U11, U13 ve U15 kategorilerinde 150 civarında sporcu mücadele edecek.

Yaş gruplarına göre koşu etapları 3x300 ve 3x600 metre olarak değişirken, sporcular her 300 ve 600 metrede istasyona girerek en kısa sürede atışlarını yapıp koşularına devam edecekler.

LASER-RUN NEDİR?

Modern pentatlonun alt dallarından olan laser-run, sporcuların yarışma içerisinde belli bir mesafe koşmalarını ve tabancayla hedef vurmalarını amaçlayan bir spor dalı.

Bu spor Türkiye’de yeni yeni gelişmekte olup, Çorum’da ilk kez düzenlenecek.