Arca Çorum FK'nın geleceğin futbolcularını keşfetmek amacıyla düzenlediği Futbol Okulu seçmeleri başladı. 6-12 yaş grubuna yönelik gerçekleştirilen organizasyonun ilk etabında minik sporcular, altyapı antrenörleri nezaretinde yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Kulübün Devane Futbol Sahası'nda başlayan seçmelere aileler de yoğun ilgi gösterirken, çocuklar profesyonel futbolcu olma hayaliyle sahaya çıktı.

İLK GÜN

HEYECANI

YAŞANDI

Bugün başlayan ilk etapta futbolcu adayları, altyapı antrenörlerinin gözetiminde temel teknik becerilerini ve oyun anlayışlarını ortaya koydu. Antrenörler, her sporcuyu bireysel olarak değerlendirerek kulübün altyapı sistemine uygun isimleri belirlemek için titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Seçmelerin diğer yaş grupları için de belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

"ÖNCELİĞİMİZ İYİ BİR

BİREY YETİŞTİRMEK"

Arca Çorum FK Altyapıdan Sorumlu Yönetici Sinan Özdilli, altyapının yalnızca futbolcu yetiştiren bir yapı olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Amacımız sadece başarılı futbolcular yetiştirmek değil, önce ahlaklı, disiplinli ve iyi bireyler yetiştirmek. Kulübümüzün oyun sistemine uygun, gelişime açık sporcuları altyapımıza kazandırmak için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Çocuklarımızın hem sportif hem de kişisel gelişimlerine katkı sunacak bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyoruz."

SEÇMELER BELİRLENEN

TAKVİME GÖRE SÜRECEK

İlk günün ardından futbol okulu seçmeleri, diğer yaş grupları için de planlanan tarihlerde devam edecek.

Seçme takvimi şu şekilde:

2013 doğumlular: 29 Haziran 2026

2012 doğumlular: 1 Temmuz 2026

2011 doğumlular: 3 Temmuz 2026

Tüm seçmeler 09.00-18.00 saatleri arasında Devane Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek.

GELECEĞİN ARCA ÇORUM FK

FUTBOLCULARI ARANIYOR

Arca Çorum FK, altyapıya verdiği önem doğrultusunda geleceğin yıldızlarını keşfetmeyi ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Kulüp yetkilileri, seçmelere katılacak sporcuların değerlendirme sürecine dahil olabilmeleri için ön kayıt işlemlerini tamamlamalarının zorunlu olduğunu hatırlattı. Böylece kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig yolculuğunun ardından geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmeyi amaçlıyor.