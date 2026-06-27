Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Arca Çorum FK'nın yeni sezon hazırlık kampı kadrosu açıklandı. Kırmızı-Siyahlılar, sezon öncesi çalışmalarının ilk etabını 3 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik heyetin belirlediği 28 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

İbrahim Sehic, Ahmet Kıvanç, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Arda Şengül, Erkan Kaş, Cemali Sertel, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Pedrinho, Oğuz Gürbulak, Ahmet Ildız, Fredy, Atakan Akkaynak, Danijel Aleksic, Kenan Fakılı, Yusuf Erdoğan, Serdar Gürler, Burak Çoban, Eren Karadağ, Braian Samudio, Mame Thiam, Emeka Eze, Hasan Ege Akdoğan, Alihan Duloğlu, Furkan Çetinkaya, Atakan Can ve Gökalp Özdemir.

Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilecek ilk etap kampında futbolcuların performansları yakından takip edilecek. Teknik heyetin, kamp sürecinde kadroda kalacak ve takımdan ayrılacak isimler konusunda değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Öte yandan, Arca Çorum FK'nın transfer çalışmalarını da sürdürdüğü ve ilk etap kampı devam ederken yeni transferlerin takıma katılması bekleniyor.

Süper Lig'deki ilk sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Kırmızı-Siyahlılar, Topuk Yaylası kampında hem fiziksel hem de taktiksel hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürecek.