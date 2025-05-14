Çorumlu tekvando antrenörü Arif Atak, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek 10.Dünya Tekvando Başkanlık Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan U21 Ümit Milli Takımı’nda antrenör olarak görevlendirildi.

Tekvando İl Temsilcisi İshak Kepçemi, 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvada milli takım antrenörü olarak görev yapacak olan Arif Atak’ı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulunurken, “Milli takımımıza ve Arif Hocamıza başarılar diliyorum. Antrenörümüze bu görevi layık gören Federasyon Başkanımız Sayın Bahri Tanrıkulu’na teşekkür ediyorum” dedi.