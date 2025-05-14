Çorum Buhara Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Özel Atlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucularından Fatih Atlı, 16-18 Haziran tarihlerinde, Samsun Gençlik Konseyi ve Gençlik Laboratuvar Derneği tarafından, Samsun’da düzenlenecek olan Karadeniz’de Gençlik Katılımı Projesi Orta Karadeniz Çalıştayında Çorum’u temsil edecek.

Grand Atakum Hotels’te düzenlenecek çalıştaya Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve Tokat’tan temsilciler katılacak. Çorum’u temsil edecek olan Fatih Atlı, “Gençlik ile ilgili yapılabileceklerin yanı sıra sorunların konuşulup raporlanacağı bir çalıştayda Çorum’u temsil etmek gurur verici bir durum” dedi.