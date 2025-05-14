Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçedeki çocuklarla mahalle maçı yaptı. Kıran kırana geçen ve berabere biten maçı Belediye Başkanı Muhsin Dere ve takımı penaltı atışları ile kazandı. Muhsin Dere, maçta klas hareketlerinin yanı sıra güzel gollere de imza attı.

Çocuklara maç sonunda tatlı ikram eden Başkan Dere, maçın ardından yaptığı paylaşımda: “Mahalle maçları serimizin üçüncüsünü tamamladık. Kıran kırana mücadeleyle geçen ve 6-6 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayı penaltı atışları sonucu kazanarak seride durumu 2-1'e getirdik. Antrenman mahiyetindeki bu maçlar sonucunda artık diğer mahallelerle maç yapmaya hazırız... Rakip mahallelerimize duyurulur” dedi.