Biten sezonda Çorum'u Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) temsil eden Mimar Sinanspor ile 1.Amatör Küme'de şampiyon olan Alacagücü baraj maçında karşı karşıya geldiler.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Mimar Sinanspor 11.dakikada Batuhan'ın golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna ortak olan Alacagücü 54.dakikada Osman ile eşitliği sağladı. Mücadelenin 90 dakikası berabere tamamlandı.

15'er dakikadan oynanan iki uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca kazananı penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Alacagücü maçı 6-4 kazanarak yeni sezonda Çorum'u BAL'da temsil etmeye hak kazandı.