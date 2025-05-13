Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off ikinci tur ilk maçında Çorum Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Türk Telekom’u ağırladı. Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Çorumlu basketbol severler yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın diğer maçlarda olduğu gibi bu maçta da yalnız bırakmadı. Maça tutuk başlayan 12 dev adam ilk periyodun başlarında 6 sayı geriye düştü. Daha sonra oyuna ortak olan Çorum temsilcisi ilk periyodu 20-18 geride kapattı. İkinci periyotta pota dibinde rakibini durduramayan Kırmızı-Siyahlılar bu periyodu da 5 sayı geride kapatarak ilk yarıyı 40-33 yenik kapattı.

Üçüncü periyodun başlama düdüğü ile üst üste sayılar bulan Çorum Belediyespor, son bölümde tekrardan oyunun kontrolünü rakibine kaptırınca son periyoda 60-50 geride girdi. Dördüncü ve son periyotta hızlı hücumlardan eli boş dönen Çorum’un 12 dev adamı periyodu 18-13, maçı da 78-63 kaybetti.

Bu maçın rövanşı 16 Mayıs Cuma günü saat 13.00’de Ankara Küçük Spor Salonu’nda oynanacak. Çorum temsilcisi final biletini almak için rakibini en az 16 sayı farkla mağlup etmesi gerekecek.