Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, teknik direktör ve transferlerle ilgili sosyal medyada yazılanların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Normal sezonu İstanbulspor maçıyla tamamlayan Çorum FK’da Tuncay Şanlı’nın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için birçok isim yazılırken, gerek gidecek, gerekse gelecek oyuncularla alakalı da çok sayıda isim yazılıp çiziliyor. Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yazılanların gerçek olmadığına dikkat çekerek, “Sosyal medyada Çorum Futbol Kulübü ile alakalı yapılan teknik direktör ve futbolcu haberlerinin hepsi yalan ve asparagas haberlerdir” ifadelerini kullandı.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın sponsorluk anlaşmaları ve yönetimde yapacağı değişikliklerin ardından oluşacak bütçeye göre takımın başına getireceği teknik direktörü belirleyeceği, bu doğrultuda da transfer çalışmalarını yürüteceği öğrenildi.